Командование ВСУ перебросило «Украинский легион» в Сумскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава полугражданской организации «Украинский легион». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства заявил о том, что противник усиливает группировку дронов в этом районе. Целью называется сдерживание продвижения российской группировки войск «Север».
Ранее в этом же регионе были отмечены отступающие части украинской армии. Отмечалось, что в районе населенного пункта Садков отходят подразделения двух бригад ВСУ. Речь идет о 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригадах.
По словам российских силовиков, подразделения покидают позиции в спешном порядке и без необходимого снаряжения. Солдаты оставляют позиции без запасов провизии и боеприпасов.