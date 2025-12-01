Ричмонд
Командование ВСУ перебросило «Украинский легион» в Сумскую область

ВСУ перебросили расчеты БПЛА «Украинского легиона» в попытке сдержать группировку «Север».

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава полугражданской организации «Украинский легион». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил о том, что противник усиливает группировку дронов в этом районе. Целью называется сдерживание продвижения российской группировки войск «Север».

Ранее в этом же регионе были отмечены отступающие части украинской армии. Отмечалось, что в районе населенного пункта Садков отходят подразделения двух бригад ВСУ. Речь идет о 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригадах.

По словам российских силовиков, подразделения покидают позиции в спешном порядке и без необходимого снаряжения. Солдаты оставляют позиции без запасов провизии и боеприпасов.

