Трамп сделал важное заявление о России и завершении конфликта на Украине

До этого во Флориде завершилась встреча между делегациями Украины и США. Тогда глава киевской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры «продуктивными и успешным». Сама встреча делегаций прошла в гольф-клубе Майами, а не в госучреждении.