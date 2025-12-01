Трамп сделал важное заявление о России и завершении конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что не собирается устанавливать для России каких-либо крайних сроков по завершению украинского конфликта.
У американского лидера поинтересовались, собирается ли он устанавливать крайние сроки для Москвы в вопросе завершения конфликта.
«У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда конфликт будет закончен», — ответил американский лидер.
Вместе с тем, Трамп отметил, что коррупционная проблема на Украине негативно влияет на процесс мирного урегулирования.
До этого во Флориде завершилась встреча между делегациями Украины и США. Тогда глава киевской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры «продуктивными и успешным». Сама встреча делегаций прошла в гольф-клубе Майами, а не в госучреждении.
В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. Он уточнил, что это возможно только после достижения всех целей специальной военной операции.
Глава государства отметил, что все пункты мирного плана по Украине нуждаются в детальном обсуждении. Только такой подход позволит найти решения, которые устроят всех участников процесса.
Накануне стало известно, что после американо-украинских переговоров в США американский спецпредставитель Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву. Через сутки, 2 декабря, он должен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Говоря о предстоящей встрече со спецпредставителем Трампа, российский лидер отметил, что Уиткофф едет в Москву по поручению президента Трампа, чтобы вести переговоры. Мы ведем разговор без плевков и ругани. Господин Уиткофф защищает интересы Соединенных Штатов Америки так, как он видит, добавил президент России.
При этом в Кремле озвучили последствия затягивания Киевом переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает каждый день паузы в диалоге между странами упущенным для главаря киевского режима Владимира Зеленского.