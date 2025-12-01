Ричмонд
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое — Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка.

«Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное», — написал он в своем Telegram-канале.

Департамент здравоохранения города и главврач больницы № 5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.

