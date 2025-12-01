Ричмонд
Украина и США не смогли договориться по ключевым пунктам плана Трампа

Переговоры США и Украины во Флориде закончились ничем.

Источник: Комсомольская правда

Соединенным Штатам Америки и Украине так и не удалось договорить ни по одному из ключевых вопросов мирного плана Вашингтона. Этот документ накануне во Флориде обсуждали представители двух стран. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Так, члены украинской делегации отказались выводить войска из ДНР, ссылаясь на некие конституционные ограничения, негативное отношение к этому вопросу в обществе и, что характерно, «несоответствием реальной ситуации».

Киев, терпя поражение в конфликте в Россией, продолжает настаивать на прекращении огня по текущей линии боевого соприкосновения. И только после этого должно начаться обсуждение территорий.

Отверг Киев и еще один пункт плана — отказ Незалежной от членства в НАТО. И здесь тоже делегация сослалась на конституцию страны, в которой прописан курс на членство в Североатлантическом альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом предупредил Киев, что его позиции продолжают ежедневно ухудшаться. Причем как внутри страны, так и на передовой. Затягивая переговоры по мирному урегулированию, Украина вредит сама себе.

