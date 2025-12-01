Ричмонд
Глава Дагестана сообщил о предотвращении атаки БПЛА над Каспийском

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) предотвращена в Дагестане над территорией Каспийска. Об этом 1 декабря сообщил глава республики Сергей Меликов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — указал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают представители всех оперативных служб.

Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее 1 декабря сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех районах Ростовской области. Отмечалось, что пострадавших нет. О повреждениях пока не сообщается.

Новость дополняется

