Глава Дагестана сообщил о предотвращении атаки БПЛА над Каспийском

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — указал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте работают представители всех оперативных служб.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее 1 декабря сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех районах Ростовской области. Отмечалось, что пострадавших нет. О повреждениях пока не сообщается.
Новость дополняется
