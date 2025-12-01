Глава Дагестана Меликов: над Каспийском сбиты воздушные цели

В Дагестане предотвращена атака беспилотников украинской армии. Дроны уничтожены над территорией Каспийска. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — написал глава региона в Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей и объектов инфраструктуры.
Меликов призвал граждан соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию данных об ударах дронов, дислокации важных объектов инфраструктуры и сил министерства обороны РФ.
Напомним, в ночь на субботу, 29 ноября, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотника ВСУ. Дроны нейтрализованы над 11 субъектами РФ и акваторией Азовского моря.