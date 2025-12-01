Глава Дагестана Меликов: над Каспийском сбиты воздушные цели

Меликов призвал граждан соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию данных об ударах дронов, дислокации важных объектов инфраструктуры и сил министерства обороны РФ.