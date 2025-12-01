Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Дагестана Меликов: над Каспийском сбиты воздушные цели

В Дагестана предотвращена атака беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане предотвращена атака беспилотников украинской армии. Дроны уничтожены над территорией Каспийска. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей и объектов инфраструктуры.

Меликов призвал граждан соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию данных об ударах дронов, дислокации важных объектов инфраструктуры и сил министерства обороны РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 29 ноября, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотника ВСУ. Дроны нейтрализованы над 11 субъектами РФ и акваторией Азовского моря.