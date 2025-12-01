Politico: Украина опасается, что США проигнорируют ее мнение в переговорах с РФ

Несмотря на обмен теплыми словами во время переговоров США и Украины по мирному плану Вашингтона во Флориде, Киев по-прежнему обеспокоен тем, что США в переговорах с Россией проигнорируют мнение и доводы Украины. Об этом сообщает Politico.
Комментируя ситуацию, источник издания отмечает, что в целом у украинцев складывается впечатление, что американцы хотят обойти главаря киевского режима Владимира Зеленского в своих консультациях с Владимиром Путиным.
«Договориться о чём-то с Путиным, а затем вернуться к переговорам с Украиной. Американцы хотят полностью завершить это, украинцы хотят знать, что они привезут в Москву», — отметил собеседник Politico.
Напомним, американский спецпредставитель Стив Уиткофф прибудет в Москву 1 декабря. Через сутки, 2 декабря, он должен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что он ожидает визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Глава государства отметил, что стороны ведут диалог в уважительном ключе. При этом Уиткофф защищает интересы США так, как он видит.