Ночью 1 декабря над Волгоградской областью сбили 1 БПЛА

В Волгоградской области ночью 1 декабря 2025 года снова отражали атаку БПЛА. По данным Минобороны, в небе над регионом сбили один беспилотник. О каких-либо последствиях атаки дрона волгоградские власти не сообщали. Жителей области ночью разбудили тревожные сообщения о беспилотной опасности, тогда же был закрыт аэропорт.
В 9.05 небо над городом открыли, волгоградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов. 4 самолета прилетят с опозданием.
Напомним, 29 ноября регион пережил мощную террористическую атаку ВСУ, дроны атаковали 5 жилых домов, 5 человек пострадали.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше