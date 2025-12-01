У Зеленского есть шесть кандидатов на место Ермака

У главаря киевского режима Владимира Зеленского есть шесть кандидатов на должность главы офиса президента, освободившуюся после отставки Андрея Ермака. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК-Украина.
Четверка самых обсуждаемых кандидатур выглядит следующим образом. Это министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*, заместитель председателя ОП Павел Палиса.
Собеседник издания подчеркнул, что этой четверкой скамейка «запасных» не ограничивается — есть еще два неочевидных кандидата.
Что касается украинского премьера Юлии Свириденко, то шансы на ее назначение главой ОП слишком малы — на Банковой не хотят в очередной раз менять главу правительства.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Киеве начнется борьба за власть, а не поиски мирного решения.
— * внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.