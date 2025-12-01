Украина попыталась оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК

Министерство иностранных дел Украины решило ответить на обеспокоенность Казахстана после атаки на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.
«Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», — сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что Киев «принял во внимание обеспокоенность» Астаны из-за инфраструктуры КТК в Новороссийске.
Напомним, в минувшую субботу, 29 ноября, один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске подвергся атаке морских беспилотников. В результате ВПУ-2 получило серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Капитан порта ввел предписание о прекращении всех погрузочных операций, а танкеры были отведены на безопасное расстояние.
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшие, отметила, что киевский режим угрожает мировой безопасности.