Украина попыталась оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК

МИД Украины ответило на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Украины решило ответить на обеспокоенность Казахстана после атаки на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

«Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», — сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что Киев «принял во внимание обеспокоенность» Астаны из-за инфраструктуры КТК в Новороссийске.

Напомним, в минувшую субботу, 29 ноября, один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске подвергся атаке морских беспилотников. В результате ВПУ-2 получило серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Капитан порта ввел предписание о прекращении всех погрузочных операций, а танкеры были отведены на безопасное расстояние.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшие, отметила, что киевский режим угрожает мировой безопасности.

