Украина попыталась оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК

Напомним, в минувшую субботу, 29 ноября, один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске подвергся атаке морских беспилотников. В результате ВПУ-2 получило серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Капитан порта ввел предписание о прекращении всех погрузочных операций, а танкеры были отведены на безопасное расстояние.