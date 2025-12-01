В Киришах могут находиться обломки БПЛА и ракет ПВО

В Киришах в связи с утренней атакой БПЛА 1 декабря могут находиться обломки сбитых беспилотников и ракет ПВО. Об этом рассказали в администрации Киришского района Ленобласти.
В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
При обнаружении таких предметов сообщите об этом в полицию по телефонам: 02 или 112.
Напомним, сегодня над Киришским районом сбили четыре БПЛА. В результате никто не пострадал.
