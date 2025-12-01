ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры для ВСУ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 136 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.