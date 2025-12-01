Ричмонд
Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Благодатовка и Осиново в Харьковской области, а также Дробышево и Яровая в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.