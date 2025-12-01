Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Днепр»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Группировка «Днепр» уничтожила до 75 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и склад материальных средств», — говорится в сводке.