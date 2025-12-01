Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки «Север»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень и Новая Сечь в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие», — отмечает МО РФ.