ВСУ потеряли более 210 военных в зоне группировки «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень и Новая Сечь в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.