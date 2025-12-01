Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Юга»

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 производства США, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.