Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Юга»

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 производства США, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.