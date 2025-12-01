Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений «Юга»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 военных и 5 боевых бронемашин в зоне действий «Южной» группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 производства США, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.