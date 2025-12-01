Ричмонд
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» нанесли поражение ВСУ в Красноармейске и Димитрове, уничтожили за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.