«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.