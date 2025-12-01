ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Клиновое в ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали две бригады ВСУ в районах города Волчанска Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение семи украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 17 станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, девяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР, в том числе Красноармейска и Дмитрова.
Потери украинской стороны составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
«Восток» занял новые рубежи
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ: порядка 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и склад материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское Запорожской области и Казацкое Херсонской области.
«Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 97 БПЛА самолетного типа.