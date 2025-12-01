Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 1 декабря 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 1 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Клиновое в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали две бригады ВСУ в районах города Волчанска Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

«Запад» улучшил тактическое положение

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение семи украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 17 станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 210 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, девяти автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 16 бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР, в том числе Красноармейска и Дмитрова.

Потери украинской стороны составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

«Восток» занял новые рубежи

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ: порядка 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и склад материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

«Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 97 БПЛА самолетного типа.

