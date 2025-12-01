В Северском районе Кубани при атаке БПЛА повреждены 16 домов

В Северском районе при атаке БПЛА повреждены 16 домов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, Краснодарский край атаковали беспилотниками в ночь на 1 декабря. Над регионом уничтожили четыре дрона.
Повреждены 16 домов в поселке Ильском. В жилых помещениях разбило стекла, повредило крыши и навесы, потолки, стены, двери, заборы и строения на придомовых территориях.
«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь», — сообщили в региональном оперштабе.
