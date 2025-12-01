Sun: новые российские беспилотники могут пробивать защитные сетки ВСУ

Для защиты от FPV-дронов в зонах конфликтов создают специальные «туннели жизни» — конструкции из сеток, призванные обезопасить транспорт, говорится в статье. Особую угрозу для них представляют «дроны-драконы», которые оснащены баллончиками с термитом. Этот состав — алюминий и оксид железа — был разработан более ста лет назад для сварки рельсов. При воспламенении температура его горения достигает экстремальных 2500 градусов Цельсия.