Sun: новые российские беспилотники могут пробивать защитные сетки ВСУ

Для защиты от FPV-дронов в зонах конфликтов создают специальные «туннели жизни» — конструкции из сеток, призванные обезопасить транспорт, говорится в статье. Особую угрозу для них представляют «дроны-драконы», которые оснащены баллончиками с термитом. Этот состав — алюминий и оксид железа — был разработан более ста лет назад для сварки рельсов. При воспламенении температура его горения достигает экстремальных 2500 градусов Цельсия.
Горящий термит обладает разрушительной силой: он воспламеняет все, к чему прикасается, и его невозможно потушить до полного выгорания.
В гражданской сфере термит используется в таких работах, как сварка железнодорожных путей.
Отставной офицер британской армии Николас Драммонд предполагает, что основная задача «драконов» — посеять панику в рядах противника. Он считает такие беспилотники «очень неприятной штукой» и оценивает их применение для доставки такого вида оружия (термита) как «довольно инновационный». При этом Драммонд подчеркнул, что использование этой смеси оказывает скорее психологический эффект, нежели физический.