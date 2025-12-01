Ростех и «Защитники Отечества» помогут регионам создать центры протезирования

Как отметила в ходе церемонии Цивилева, одной из первостепенных задач фонда является помощь ветеранам спецоперации, получившим тяжелейшие ранения, повлекшие за собой ампутацию и инвалидность. «Благодаря подписанию трехсторонних соглашений перечень субъектов Российской Федерации, где планируется создание площадок для комплексного высокотехнологичного протезирования, расширится. Это наш общий шаг к тому, чтобы система поддержки ветеранов специальной военной операции становилась еще более качественной и, главное, доступной там, где в ней нуждаются больше всего — в регионах и муниципалитетах», — заявила она.