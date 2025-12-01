В Ростовской области оштрафовали нарушителей запрета на съемку атак БПЛА

На оперативном совещании в правительстве Ростовской области обсудили меры в отношении нарушителей, публикующих фото- и видео работы сил ПВО, а также съемку с последствиями от воздушных атак.
По данным полиции, в регионе зафиксировали пять случаев фиксации атак БПЛА и публикаций этих материалов в сети. За это в отношении ростовчанина — администратора одного из телеграм-каналов — возбудили уголовное дело.
— Работа поставлена на особый контроль. Санкции за нарушения серьезные, а в случае комментариев негативного характера может формироваться состав более тяжкого преступления, — подчеркнул начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
Известно, что власти получили материалы проверки еще по трем похожим фактам. В отношении троих нарушителей составили административные протоколы, им назначили штрафы по 3 тысячи рублей каждому.
Кроме того, выявили одного человека, опубликовавшего видео недавней воздушной атаки на Таганрог.
Глава региона поддержал работу МВД, а также попросил глав городов и районов напоминать жителям о полном запрете на съемку и распространение контента, связанного с воздушными атаками.
— В условиях массированных атак, когда есть погибшие, пострадавшие, нанесен серьезный ущерб, некоторые граждане занимаются съемкой и публикацией видео. Это помогает противнику оценивать эффективность ударов. Это недопустимо с точки зрения закона и морали. Все, кто нарушает запрет должны быть привлечены к ответственности, — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.