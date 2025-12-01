Песков: Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя

Российскому лидеру Владимиру Путину, который побывал в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, доложили о начале военной операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С докладом о выполнении задач по освобождению Запорожской и Днепропетровской областей выступил с командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев, рассказал представитель Кремля.
«Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря главы РФ, российские силы ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие сбрасывают на позиции ВСУ в Гуляйполе Запорожской области листовки с призывами выбрать жизнь и сдаться.