Путину доложили о начале операции по взятию Гуляйполя

Российская армия начала операцию по установлению контроля над городом Гуляйполе в Запорожской области. Об этом Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — следует из заявления пресс-службы Кремля. Российские военнослужащие вышли к реке Гайчур, добавил Андрей Иванаев.

Вечером 30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии под контроль Красноармейска (украинское название Покровск) и Волчанска. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук заявил о взятии южной части города Димитров в ДНР.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
