Путину доложили о начале операции по взятию Гуляйполя

«Подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — следует из заявления пресс-службы Кремля. Российские военнослужащие вышли к реке Гайчур, добавил Андрей Иванаев.
Вечером 30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии под контроль Красноармейска (украинское название Покровск) и Волчанска. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук заявил о взятии южной части города Димитров в ДНР.
