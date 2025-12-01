Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР

«Противник не ожидал, не знал. То есть мы выиграли фору, так сказать, в сутки. Пока у нас была фора эта, мы, получается, прошли одну “лесянку” (лесополосу — ред.). И мы уже знали, что они (боевики ВСУ — ред.) в блиндажах. И, получается, сделали “накаты” (атаки — ред.), и там оказалось четыре противника», — сказал командир.
По его словам, после того как украинские силы заметили продвижение российских бойцов, они начали применять ударные беспилотники, в том числе дроны типа «Баба-Яга».
«Пришлось где-то вперед продвигаться быстрее, где-то даже чуть назад откатываться. Выиграли момент, когда, грубо говоря, “птички” (дроны — ред.) ночные меняются на дневные. И по серой, как мы называем, просто сделали рывок — на волевых пробежали “лесянку”. Когда уже, получается, прилетали беспилотники, куда они смотрели, мы уже были впереди на целую “лесянку”. Это где-то около двух километров», — добавил «Белый».