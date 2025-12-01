Штурмовая группа ТОФ хитростью выбила ВСУ с укрепленных позиций в ДНР

«Противник не ожидал, не знал. То есть мы выиграли фору, так сказать, в сутки. Пока у нас была фора эта, мы, получается, прошли одну “лесянку” (лесополосу — ред.). И мы уже знали, что они (боевики ВСУ — ред.) в блиндажах. И, получается, сделали “накаты” (атаки — ред.), и там оказалось четыре противника», — сказал командир.