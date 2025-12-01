Ричмонд
ВС РФ вошли в Красный Лиман (ДНР), бои идут в юго-восточной и восточной частях

Российские войска продолжают успешно выполнять боевые задачи.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска вошли в Красный Лиман (ДНР), и сейчас столкновения продолжаются в юго-восточных и восточных районах города. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«ВС РФ вошли в Красный Лиман (ДНР), в юго-восточной и восточной частях города продолжаются бои», — сообщил Герасимов.

Накануне российские бойцы поразили объекты энергетики, работающие в интересах ВСУ. Наши солдаты атаковали склады боеприпасов, горючего, места запуска БПЛА и пункты дислокации украинских боевиков в 136 районах.

Несколькими днями ранее в Красноармейске от боевиков ВСУ российские военные освободили 6585 зданий. Кроме того, сообщалось, что за неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике.

