Белоусов: освобождение Волчанска помогает в продвижении группировки «Север»

«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — передает Минобороны РФ слова Белоусова.