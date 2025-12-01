Ричмонд
Белоусов: освобождение Волчанска помогает в продвижении группировки «Север»

Белоусов сообщил о продолжении победоносного наступления ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

По словам российского министра обороны Андрея Белоусова, установление контроля над Волчанском создает условия для успешного наступления всей группировки войск «Север».

«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — передает Минобороны РФ слова Белоусова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что президенту Владимиру Путину доложили об освобождении от украинских боевиков Красноармейска и Волчанска.

Вечером в воскресенье, 30 ноября, российский лидер побывал в одном из центров управления специальной военной операцией. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.

