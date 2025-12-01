Ричмонд
Марочко: ВС РФ форсировали реку Бахмутка и закрепились в лесополосе

Российские военные закрепляются на новых позициях, отметил Марочко.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения переправились через реку Бахмутка в районе Северска. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Юго-западнее Звановки (ДНР) наши бойцы уничтожили украинские укрепления и смогли выйти на противоположный берег Бахмутки», — рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники.

Он отметил, что российские военные закрепляются на новых позициях, продолжают продвижение и расширяют контроль вдоль прибрежной зоны.

Марочко также заявил, что украинские силы пытаются удерживать оборону, поскольку движение подразделений ВС РФ на этом участке создаёт весомую угрозу флангу украинской группировки в районе населённого пункта Свято-Покровское.

Ранее KP.RU сообщал, что наши бойцы продвинулись на донецком направлении. В Минобороны заявили, что в Красноармейске ДНР военнослужащие РФ уже зачистили от украинских формирований 6585 зданий.