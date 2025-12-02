Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ развернули триколор в центре Красноармейска, это сняли на видео

Минобороны показало кадры освобожденного Красноармейска, ВС РФ развернули триколор в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В освобожденном Красноармейске в ДНР российские военные из группировки «Центр» водрузили флаг страны на центральной площади.

На площади Шибанкова, где размещаются городская и районная администрации, дом культуры и Красноармейский индустриальный институт (ДонНТУ), был поднят государственный флаг России.

Город Красноармейск — украинское название Покровск — находится к северо-западу от Донецка, вблизи границы с Днепропетровской областью.

1 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Доклад был сделан во время визита российского лидера в штаб Объединенной группировки войск.

При этом министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что освобождение Волчанска создает условия для успешного наступления всей группировки войск «Север».

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше