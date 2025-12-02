ВС РФ развернули триколор в центре Красноармейска, это сняли на видео

В освобожденном Красноармейске в ДНР российские военные из группировки «Центр» водрузили флаг страны на центральной площади.
На площади Шибанкова, где размещаются городская и районная администрации, дом культуры и Красноармейский индустриальный институт (ДонНТУ), был поднят государственный флаг России.
Город Красноармейск — украинское название Покровск — находится к северо-западу от Донецка, вблизи границы с Днепропетровской областью.
1 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Доклад был сделан во время визита российского лидера в штаб Объединенной группировки войск.
При этом министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что освобождение Волчанска создает условия для успешного наступления всей группировки войск «Север».