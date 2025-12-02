Путин назвал ситуацию в зоне СВО трагедией для Украины из-за политики Киева

Путин также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями. Ранее KP.RU сообщал, что глава государства заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. А немногим ранее Путин распорядился снабдить бойцов СВО всем необходимым на зимний период.