Путин назвал ситуацию в зоне СВО трагедией для Украины из-за политики Киева

Путин отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал происходящее в зоне специальной военной операции «трагедией для украинского народа», подчеркнув, что она стала следствием «преступной политики вороватой хунты», управляющей Киевом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 декабря.

«Это трагедия. Трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — отметил президент.

Путин также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями. Ранее KP.RU сообщал, что глава государства заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. А немногим ранее Путин распорядился снабдить бойцов СВО всем необходимым на зимний период.