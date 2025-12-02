Президент России Владимир Путин назвал происходящее в зоне специальной военной операции «трагедией для украинского народа», подчеркнув, что она стала следствием «преступной политики вороватой хунты», управляющей Киевом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 декабря.
«Это трагедия. Трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — отметил президент.
Путин также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями. Ранее KP.RU сообщал, что глава государства заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. А немногим ранее Путин распорядился снабдить бойцов СВО всем необходимым на зимний период.