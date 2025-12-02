В сети появились первые кадры посещения Путиным одного из командных пунктов

Помимо информации об освобождении Красноармейска и Волчанска, Герасимов доложил Путину о ходе наступательных действий российских сил на других направлениях. В том числе он сообщил о начале операции по освобождению города Гуляйполе, где в данный момент продолжаются боевые действия.