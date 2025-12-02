В сети появились первые кадры посещения Путиным одного из командных пунктов

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск, где ему представили доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. Первые видеокадры визита были опубликованы 1 декабря в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Вечером 30 ноября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск», — сообщил пресс секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, что перед главой государства выступили начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий войсками группировки Центр Валерий Солодчук и командующий войсками группировки Восток Андрей Иванаев.
Помимо информации об освобождении Красноармейска и Волчанска, Герасимов доложил Путину о ходе наступательных действий российских сил на других направлениях. В том числе он сообщил о начале операции по освобождению города Гуляйполе, где в данный момент продолжаются боевые действия.