Герасимов: ВС РФ продолжают наносить массированные удары по объектам ВПК Украины

Во время визита президента РФ Владимира Путина в штаб Объединенной группировки войск начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам украинского ВПК.
«Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сообщил Герасимов.
Российский президент назвал события в зоне СВО трагедией для украинского народа, заявив, что они стали следствием «преступной политики вороватой хунты», которая, по его словам, управляет Киевом.
При этом министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что взятие силами ВС РФ Волчанска открывает возможности для успешного продвижения группировки «Север».