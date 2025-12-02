Ричмонд
Путин поставил бойцам группы «Север» задачу создать зону безопасности на границе

Путин потребовал доложить о текущей обстановке в Волчанске.

Источник: Комсомольская правда

В ходе визита на командный пункт Объединенной группировки войск 30 ноября президент России Владимир Путин заявил о постановке задачи по созданию буферной зоны вдоль украинской границы в районе ответственности группировки «Север».

«Вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки “Север”, имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — адресовал Путин начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Президент также добавил, что хочет получить информацию о текущей обстановке как в Волчанске, так и в его окрестностях.

Российский президент назвал происходящее в зоне СВО трагедией для украинцев, подчеркнув, что, по его мнению, корень проблемы — в «преступной политике вороватой хунты» киевских властей.

