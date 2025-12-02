«Впервые почувствовал к себе человеческое отношение»: Боевик ВСУ рассказал, как российские военные убедили его сдаться

По его словам, ВС РФ оставили радиостанцию рядом с укрытием и пытались связаться с ними. Сначала солдаты ВСУ опасались прикасаться к устройству, но в итоге всё же решились на это. После переговоров они пришли к выводу, что единственный разумный выход — сдаться.