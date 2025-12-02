«Впервые почувствовал к себе человеческое отношение»: Боевик ВСУ рассказал, как российские военные убедили его сдаться

Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки «Юг» убедили боевиков ВСУ сдаться на Северском направлении. Они пообещали предоставить провизию и медицинскую помощь, сообщил РИА Новости украинский пленный Денис Ракоца.
По его словам, ВС РФ оставили радиостанцию рядом с укрытием и пытались связаться с ними. Сначала солдаты ВСУ опасались прикасаться к устройству, но в итоге всё же решились на это. После переговоров они пришли к выводу, что единственный разумный выход — сдаться.
Ракоца уточнил, что российские бойцы, узнав о проблемах с провизией у украинцев, предложили свою помощь.
«Они очень переживали о том, голодны ли мы, холодно ли нам. Они пытались всячески как-то помочь, спрашивая о состоянии здоровья, может, медикаменты какие-то нужны нам. Очень переживали», — рассказал боевик.
По его словам, впервые за весь период нахождения в зоне СВО он «почувствовал к себе человеческое отношение».
Ранее другой пленный ВСУ раскрыл циничную сторону командования ВСУ. Он рассказал, что в Красноармейске массово умирают раненые украинские боевики, которых бросили свои же соратники.