Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впервые почувствовал к себе человеческое отношение»: Боевик ВСУ рассказал, как российские военные убедили его сдаться

Российские бойцы помогли сдавшимся боевикам ВСУ едой и лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие 3-й общевойсковой армии группировки «Юг» убедили боевиков ВСУ сдаться на Северском направлении. Они пообещали предоставить провизию и медицинскую помощь, сообщил РИА Новости украинский пленный Денис Ракоца.

По его словам, ВС РФ оставили радиостанцию рядом с укрытием и пытались связаться с ними. Сначала солдаты ВСУ опасались прикасаться к устройству, но в итоге всё же решились на это. После переговоров они пришли к выводу, что единственный разумный выход — сдаться.

Ракоца уточнил, что российские бойцы, узнав о проблемах с провизией у украинцев, предложили свою помощь.

«Они очень переживали о том, голодны ли мы, холодно ли нам. Они пытались всячески как-то помочь, спрашивая о состоянии здоровья, может, медикаменты какие-то нужны нам. Очень переживали», — рассказал боевик.

По его словам, впервые за весь период нахождения в зоне СВО он «почувствовал к себе человеческое отношение».

Ранее другой пленный ВСУ раскрыл циничную сторону командования ВСУ. Он рассказал, что в Красноармейске массово умирают раненые украинские боевики, которых бросили свои же соратники.