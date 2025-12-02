Во время освобождения Волчанска в Харьковской области российские войска уничтожили более 23 тысяч боевиков ВСУ, из них 8 тысяч были убиты. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
«Противник понес значительные потери — более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными», — уточнил собеседник агентства.
Помимо этого, он добавил, что всего украинская сторона в Волчанске использовала 33 батальона, усиленные 90 танками и более 320 бронемашинами. В операции участвовали 37 реактивных систем залпового огня и около 50 тысяч человек, включая бойцов объединенной штурмовой бригады «Лють».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сейчас по всем направлениям в зоне специальной военной операции сохраняется позитивная динамика. Темп движения Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения заметно увеличивается.