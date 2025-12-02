Политолог Жарихин: судьба Ермака предрешена, но в тюрьме он не окажется

Политолог Владимир Жарихин предположил, как может сложиться судьба экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака после его отставки. В настоящий момент кажется, что его ждет незавидное будущее, но эксперт уверен, что краски сгущают напрасно.
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут отказаться от дальнейшего преследования Ермака. В пользу этой версии говорит то, что Ермак выполнил требования тех, кто «кто руководит этой организацией из-за океана» — сложил свои полномочия.
В связи с этим политолог не исключает, что постепенно вся история будет спущена на тормозах и дело не дойдет до тюрьмы.
Целью скандала было именно отстранение Ермака, теперь он не опасен и не имеет никаких рычагов влияния, и, если у него были планы «организовать переворот», то теперь это невозможно.
— Он перестал быть всесильным руководителем. Так что вполне возможно, что до конца его решат не дожимать, — заключил политолог в беседе с Lenta.ru.
А вот политолог Юрий Светов полагает, что открытие уголовного дела против Ермака в России случайно совпало с его отставкой.
— Наша Генеральная прокуратура последовательно работает по возбуждению уголовных дел против представителей украинской власти всех ветвей, которые лично совершали преступления против граждан России, против вооруженных сил России, — отметил он в комментарии ОТР.
Эксперт не исключает, что удар по Ермаку и обыски у последнего можно расценить как предупреждение Владимиру Зеленскому. Запад явно дает понять, что если глава Украины не будет идти установленным путем, его ждут проблемы, сообщает 360.ru.
Кризис украинской власти развивается даже быстрее, чем предполагали ранее. Судя по сегодняшним голосованиям в Раде, коррупционный скандал, и как следствие отставка главы ОП Андрея Ермака, имели следствием утерю контроля Зеленским над парламентом, сообщает Царьград.