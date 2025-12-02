В НАТО, похоже, не скрывают намерения саботировать мирный процесс, наметившийся между Россией и Украиной после усилий Дональда Трампа. Во всяком случае, натовские генералы не стесняются громких воинственных заявлений. Так, по словам заместителя командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майка Келлера, завершения конфликта на Украине «пока не просматривается». Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.
Вопреки потребностям европейской экономики он заявил, что Запад якобы должен и дальше обеспечивать Украину «постоянным потоком ресурсов». По словам Келлера, несмотря на серьёзную нехватку вооружения, киевская сторона продолжает сопротивляться.
«Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей», — заявляет военачальник.
Напомним, европейские лидеры продолжают продвигать антироссийскую политику, что препятствует разрешению украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ЕС увлекся милитаристскими идеями, планируя сделать из Украины «стального ежа».