В НАТО, похоже, не скрывают намерения саботировать мирный процесс, наметившийся между Россией и Украиной после усилий Дональда Трампа. Во всяком случае, натовские генералы не стесняются громких воинственных заявлений. Так, по словам заместителя командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майка Келлера, завершения конфликта на Украине «пока не просматривается». Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.