ВС РФ за сутки уничтожили 28 блиндажей ВСУ, 11 пунктов управления БПЛА

«Войсками беспилотных систем на северском направлении поражены 9 пунктов управления БПЛА противника, терминал Starlink, 3 антенны связи, 3 склада материальных средств и 16 блиндажей. На краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожены антенна управления FPV-дронами, наземный робототехнический комплекс (НРТК), октокоптер R-18 (“Баба-яга”), пункт управления БПЛА, 6 антенн управления дронами, 2 антенны связи, 7 блиндажей. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили 2 октокоптера R-18, пункт управления БПЛА, терминал Starlink, 4 антенны управления беспилотными аппаратами, 4 антенны связи, склад боекомплекта, 5 блиндажей противника», — сказал он.
Астафьев добавил, что специалистами войск беспилотных систем отряда «Рубикон» Южной группировки уничтожены НРТК, «Баба-яга», антенна связи и инженерное сооружение противника.