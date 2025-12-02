ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

«Расчет РСЗО БМ-21 “Град” артиллерийского соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” нанес мощный артиллерийский удар по выявленному опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, полностью уничтожив укрепленные позиции противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллеристы оперативно заняли заранее подготовленную огневую позицию и выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 20 км. «Массированный залп привел к разрушению укрепленного опорного пункта, уничтожению огневых точек и значительным потерям среди живой силы ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.
Там добавили, что удар включал пристрелочные выстрелы с последующей доводочной стрельбой, выполняемой по данным видеокоррекции расчетов войск беспилотных систем.