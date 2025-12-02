Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт вместе с личным составом противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет РСЗО БМ-21 “Град” артиллерийского соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” нанес мощный артиллерийский удар по выявленному опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, полностью уничтожив укрепленные позиции противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы оперативно заняли заранее подготовленную огневую позицию и выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 20 км. «Массированный залп привел к разрушению укрепленного опорного пункта, уничтожению огневых точек и значительным потерям среди живой силы ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что удар включал пристрелочные выстрелы с последующей доводочной стрельбой, выполняемой по данным видеокоррекции расчетов войск беспилотных систем.