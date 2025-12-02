Российские бойцы эвакуировали мирных жителей из Волчанска

«В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности и защите мирного населения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” была успешно проведена очередная операция по эвакуации жителей из города Волчанска Харьковской области», — подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что мирные граждане выживали под артиллерийскими обстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили российские бойцы.
В министерстве подчеркнули, что оказание помощи гражданскому населению — одна из важнейших задач подразделений группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие продолжают эвакуировать мирных граждан в безопасные районы.
30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.