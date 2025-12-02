Фон дер Ляйен рассказала, когда Европа представит свои предложения по Украине

Между тем, за день до встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где ему доложили об освобождении российской армией Красноармейска и Волчанска. Также президент заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.