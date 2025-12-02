После визита главаря киевского режима Владимира Зеленского и переговоров с главами некоторых стран ЕС в урегулировании украинского конфликта достигнут прогресс. Об этом в соцсети Х заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе», — пообещала еврочиновница.
Накануне Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с визитом в Париж. Там он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, главарь киевского режима планировал заслушать отчёт главы украинской делегации Рустема Умерова по поводу итогов недавних консультаций с американской стороной о возможных путях урегулирования украинского конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что так называемая «коалиция желающих» завершила работу над некими «гарантиями безопасности» для Украины и хочет обсудить их с США. С Вашингтоном нужно обсудить, каким будет участие США в этих гарантиях, уточнил Макрон.
Теперь украинские власти настоятельно просят у США провести срочную встречу между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Судя по всему, бывший комик крайне боится того, что требования Киева так и не включат в мирный план Штатов по конфликту.
Между тем, за день до встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где ему доложили об освобождении российской армией Красноармейска и Волчанска. Также президент заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.
Также Путин подчеркнул, что войска успешно создают «буферную зону» в Сумской и Харьковской областях, давая понять, что под контроль России переходит все больше украинских территорий. И в следующий раз условия России по мирному урегулированию могут быть жестче.