В честь погибшего героя СВО Курбатова в Иркутске открыли мемориальную доску

«Александр Курбатов стал для всех примером мужества и настоящей любви к Родине. Этот памятный знак будет символом нашего глубокого уважения и признательности за его подвиги во имя защиты мирного населения ЛНР и всего Донбасса. Отдельное спасибо — семье и сослуживцам. Благодаря вам его заслуги перед страной не будут забыты! Светлая память нашему герою», — сказал на открытии мэр города.