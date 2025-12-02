В честь погибшего героя СВО Курбатова в Иркутске открыли мемориальную доску

В Иркутске открыли мемориальную доску в честь павшего на СВО бойца Александра Курбатова. Об этом сообщили в мэрии.
Доска в память о кавалере ордена Мужества Александре Курбатове открылась на фасаде дома № 11 по проспекту Маршала Жукова, где проживал офицер.
В церемонии открытии приняли участие родные и близкие героя, депутаты и мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Александр Курбатов стал для всех примером мужества и настоящей любви к Родине. Этот памятный знак будет символом нашего глубокого уважения и признательности за его подвиги во имя защиты мирного населения ЛНР и всего Донбасса. Отдельное спасибо — семье и сослуживцам. Благодаря вам его заслуги перед страной не будут забыты! Светлая память нашему герою», — сказал на открытии мэр города.
Александр Курбатов родился в Черемхово в 1978 году. Закончил военное училище, в 2000 году уволился в запас. В Иркутске проживал с 2011 года, работал индивидуальным предпринимателем. Осенью 2022 года отправился на фронт по мобилизации. Служил в звании старшего лейтенанта командиром взвода в ЛНР. Погиб 23 июня 2023 года во время выполнения боевых задач. Посмертно награжден орденом Мужества.
Ранее звание Героя России посмертно присвоили бойцу СВО из Саянска.