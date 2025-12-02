Лесополосы близ Красноармейска, освобожденного российскими войсками, «усыпаны трупами украинских солдат». Об этом доложил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
Солодчук отметил также, что нацбатальоны отказывались выполнять боевые задачи в районе Красноармейска, потому командование Вооруженных сил Украины бросало на убой на этом направлении вновь призванных, мобилизованных украинцев.
«По ним видно — людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Они гибли десятками и сотнями. Такое отношение, я думаю, оно видно пока продолжится, но это просто истребление своего народа идет», — подчеркнул Солодчук.
Командующий добавил, что лесополосы близ Красноармейска «усыпаны трупами украинских солдат».
Накануне Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операции. Там он получил доклады об освобождении российской армией Красноармейска и Волчанска, а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области и о результатах наступательных действий армии на других направлениях в зоне спецоперации.
В свою очередь, российский президент еще раз подчеркнул, что войска успешно создают «буферную зону» в Сумской и Харьковской областях.
И это, подчеркнул обозреватель «КП» Андрей Зобов, не очередное подтверждение мощи нашей армии, приобретенной на полях СВО. Это намек, что под нашим контролем все больше украинских территорий. И в следующий раз условия России могут быть жестче.
Позже российские СМИ сообщили, что в городе Волчанск Харьковской области противник понес значительные потери — более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными.
Напомним, российский лидер за все время проведения спецоперации не раз заявлял, что победа нашей страны в спецоперации неизбежна. Этому процессу способствуют единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов.