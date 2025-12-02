Ричмонд
Кулеба объяснил, почему Украине нужна «неприятная» мирная сделка

Кулеба: Украину может ждать долгий конфликт без неприятной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Боевые действия на Украине будут продолжаться много лет, если не будет подписано мирное соглашение. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет украинский Telegram-канал «Новини Live».

Бывший скандальный чиновник отметил, что предлагаемое соглашение «всем не понравится». По словам Кулебы, необходима договоренность, которая фиксировала бы «тактическое поражение и стратегическую победу», в противном случае ситуация будет только хуже. И линия боевого соприкосновения будет ежегодно смещаться, потому что «обе стороны обладают ресурсами для продолжения боевых действий».

Ранее во Флориде завершились переговоры между Украиной и США. Участники встречи обсудили будущее Украины и план мирного урегулирования.

После этого главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в США ему придется поработать над «непростыми вещами».