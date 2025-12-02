Марочко: СБУ начала операцию по запугиванию чиновников в Харьковской области

«В Харьковской области СБУ начало операцию по запугиванию “сомневающихся” руководителей. Ведутся как гласные, так и негласные мероприятия. Представители СБУ проводят так называемые профилактические беседы со всеми чиновниками руководящего звена. Силовики откровенно запугивают, шантажируют и объясняют, что будет в случае неповиновения указаниям из Киева», — сказал эксперт.