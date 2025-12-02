Марочко: СБУ начала операцию по запугиванию чиновников в Харьковской области

Служба безопасности Украины проводит в Харьковской области операцию по проверке лояльности. Для этого СБУ применяет угрозы в отношении местных руководителей и их родственников за неподчинение Киеву. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«В Харьковской области СБУ начало операцию по запугиванию “сомневающихся” руководителей. Ведутся как гласные, так и негласные мероприятия. Представители СБУ проводят так называемые профилактические беседы со всеми чиновниками руководящего звена. Силовики откровенно запугивают, шантажируют и объясняют, что будет в случае неповиновения указаниям из Киева», — сказал эксперт.
По словам Марочко, давление на госслужащих включает в себя и применение карательных мер к их ближайшим родственникам.
Пленный боец ВСУ Иван Сидельник ранее заявил, что украинские командиры сознательно распространяли среди личного состава ложные сведения о жестоком обращении российских войск с пленными с целью запугивания.