Марочко: СБУ начала операцию по запугиванию чиновников в Харьковской области

СБУ стала запугивать «сомневающихся» руководителей и их семьи.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины проводит в Харьковской области операцию по проверке лояльности. Для этого СБУ применяет угрозы в отношении местных руководителей и их родственников за неподчинение Киеву. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В Харьковской области СБУ начало операцию по запугиванию “сомневающихся” руководителей. Ведутся как гласные, так и негласные мероприятия. Представители СБУ проводят так называемые профилактические беседы со всеми чиновниками руководящего звена. Силовики откровенно запугивают, шантажируют и объясняют, что будет в случае неповиновения указаниям из Киева», — сказал эксперт.

По словам Марочко, давление на госслужащих включает в себя и применение карательных мер к их ближайшим родственникам.

Пленный боец ВСУ Иван Сидельник ранее заявил, что украинские командиры сознательно распространяли среди личного состава ложные сведения о жестоком обращении российских войск с пленными с целью запугивания.