В тоже время Владимир Путин назвал события в зоне специальной военной операции «трагедией для украинского народа», подчеркнув, что причиной этого стал «преступный курс вороватой хунты», управляющей Киевом. Он также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями.