Президент России Владимир Путин поставил перед группировкой войск «Север» задачу создать безопасную зону вдоль государственной границы. Об этом он сообщил во время визита на командный пункт Объединённой группировки войск 30 ноября.
«Вас попросил, кроме всего прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки “Север”, имея в виду, что перед ней поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился Путин к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
Герасимов рассказал, что в ноябре в рамках выполнения боевых задач были освобождены населённые пункты Синельниково, Цегельное и Двуречанское в Харьковской области.
Известно, что кроме того, глава государства поручил получить подробную информацию о текущей обстановке в городе Волчанск и близлежащих районах.
В докладе для президента РФ начальник Генштаба сообщил также об освобождении города Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Путин поблагодарил командиров и всех военнослужащих за успешные действия.
По словам Герасимова, российские войска продолжают наносить мощные удары по военным объектам Украины. Он также отметил продвижение подразделений в районе Красного Лимана, где сейчас проходят бои в юго-восточных и восточных кварталах.
В тоже время Владимир Путин назвал события в зоне специальной военной операции «трагедией для украинского народа», подчеркнув, что причиной этого стал «преступный курс вороватой хунты», управляющей Киевом. Он также отметил, что киевские власти под Красноармейском действовали, не считаясь с потерями.
Напомним, за последние дни российские войска нанесли удары по энергетическим объектам, которые обслуживают Вооружённые силы Украины. Были поражены склады с боеприпасами и горючим, пункты запуска беспилотников и места, где размещаются украинские боевики — всего в 136 районах.
Кроме того, в Красноармейске российские военные освободили 6585 зданий, ранее контролировавшихся ВСУ. За неделю нашим бойцам удалось вернуть под контроль четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике.