На константиновском направлении в ДНР бойцы ЮВО нашли у уничтоженных иностранных наёмников американские медпакеты, бронежилеты и опознавательные жетоны. Об этом сообщил стрелок с позывным Горец в беседе с РИА Новости.
«Да, уже убитые — видел наемников с жетонами. Были из Америки, американские жетоны. Их аптечки были на них же, американские аптечки, “броники” — все у них американское было», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил стрелок, присутствие типичной американской экипировки служит неопровержимым доказательством того, откуда прибыли эти бойцы.
Как ранее писал KP.RU, в ходе украинского конфликта погибли не менее 100 граждан США, служащие как наемники. Из-за отсутствия официальной статистики и невозможности репатриации тел, в Штатах все чаще проводятся похороны без тела — когда родственники хоронят пустой гроб в память о погибшем.