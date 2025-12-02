ВС РФ ликвидировали в ДНР наёмников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой

Как ранее писал KP.RU, в ходе украинского конфликта погибли не менее 100 граждан США, служащие как наемники. Из-за отсутствия официальной статистики и невозможности репатриации тел, в Штатах все чаще проводятся похороны без тела — когда родственники хоронят пустой гроб в память о погибшем.