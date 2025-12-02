«Начинаем походить на американцев»: Украине предрекли скорый шатдаун

Катастрофа в управлении и кризис системы грозит Украине шатдауном. Об этом в эфире телеканала «Новини.LIVE» предупредил нардеп Алексей Кучеренко.
Политик отметил, что главный вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции.
«Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун», — пожаловался он.
Хаос в правительстве и разногласия в парламенте привели к тому, что в настоящее время Украина не способна принять бюджет страны. Вместе с тем, страна находится в сверхтяжелой ситуации.
Ранее в Верховной раде сорвалось принятие бюджета Украины на 2026 год из-за разногласий среди депутатов, лояльных Владимиру Зеленскому.
Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что итоговое решение о том, откуда брать средства для покрытия дефицита бюджета Украины, примет саммит ЕС в декабре.