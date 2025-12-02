«СВ»: западнее Лимана в Харьковской области уничтожена группа ДРГ ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских формирований была обнаружена и ликвидирована западнее села Лиман в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».
«В лесном массиве западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ, осуществлявшая минирование леса», — говорится в публикации.
Отмечается, что вместе с вражеским отрядом был ликвидирован офицер украинских формирований, который действовал в его составе. Также уточняется, что в районе Лимана российские силы продвинулись на двух участках.
Напомним, ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что бойцы ВС РФ начали бои в центре Лимана. Это село расположено под городом Волчанском, который был освобождён Вооружёнными силами России.