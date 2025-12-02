Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и еще три — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Самый массированный удар отразили над Брянской областью — там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять — над Волгоградской областью, четыре — над территорией Чеченской Республики, два — над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в регионе после ударов вспыхнули пожары.
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — уточнил он в Telegram.